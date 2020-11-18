Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит сезон в связи с беременностью

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не будет участвовать в соревнованиях этого сезона. Спортсменка уходит в отпуск в связи с беременностью, сообщили на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт пропустит предстоящий сезон из-за беременности. Желаем Кате здоровья и семейного благополучия!» — процитировал представителей Союза сайт NEWS.ru.

35-летняя Юрлова-Перхт опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте пост, в котором призналась, что это событие стало для нее неожиданностью. Биатлонистка как обычно тренировалась и готовилась к сезону. Во время занятий она почувствовала боли и обратилась к врачу. Вечером выяснилось, что женщина во второй раз станет мамой.

В 2016 году в семье Екатерины и массажиста австрийской сборной по биатлону Йозефа Перхта появилась дочь по имени Кира.