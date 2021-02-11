Биатлонистка из Украины пожаловалась на «хамство» шведской соперницы

Биатлонистка из Украины Елена Пидгрушная пожаловалась на неприемлемое поведение шведской соперницы Ханны Эберг во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке, сообщил biathlon.com.ua.

Отмечается, что девушки боролись за бронзовую награду. Представительница Швеции обогнала украинку на 0,4 секунды. Позже Пидгрушная заявила, что шведка несколько раз подрезала ее. По мнению украинки, такое поведение является неспортивным, написала «Газета.ru».

«Это — абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте я такую наглость и хамство видела впервые», — подчеркнула Пидгрушная.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским биатлонистам публиковать национальный флаг в соцсетях. Он предложил спортсменам «меньше жрать допинг», чтобы таких ситуаций не было.

Специалист пояснил, что россияне будут бороться за медали в каждой дисциплине. По его словам, в среду в смешанной эстафете примет участие «сильнейший состав» — как и у всех.