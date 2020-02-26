Биатлонистка из Германии потребовала покаяния от Логинова

Олимпийская чемпионка по биатлону 43-летняя Кати Вильхельм из Германии потребовала извинений от Александра Логинова. Российского биатлониста пытались обвинить в употреблении допинга, устроили у него обыск, но так ничего и не нашли. Однако он все равно должен каяться, уверена немка.

Обыски, которые прошли в номере Логинова во время чемпионата мира, могут стать предупреждением для всех биатлонистов. Вероятно, ситуация, в которую попал россиянин, испугает остальных спортсменов и заставит отказаться от запрещенных препаратов, предположила Вильхельм.

«Может, кого-то это испугает сильнее допинг-тестов», — добавила немка. Ее слова привел сайт спортивного издания T-Online.

Как заявила немка, извинения или публичное раскаяние Логинова положительно бы сказались на атмосфере соревнований. Спортсменка предположила, что россиянин мог чего-то не понимать или не замысливать гадкого, когда принимал эритропоэтин. Впрочем, по признанию немки, несмотря ни на что, у нее после оглушительной победы Логинова в спринте на чемпионате мира осталось «неприятное послевкусие».

Итальянская полиция устроила рано утром 22 февраля в номере Логинова бардак и хаос. Карабинеры провели обыск с непонятной целью, отобрали у биатлониста личные гаждеты и, ничего не пояснив, ушли. В тот день россиянин должен был стать на лыжи, но из-за перенесенного стресса не вышел на старт.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинова отстраняли от большого спорта за применение эритропоэтина. После окончания дисквалификации некоторые биатлонисты по всему миру выступили против возвращения россиянина в спорт — подозревают только потому, что он россиянин.