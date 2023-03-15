15 марта 2023, 13:41
Биатлонистка Херрманн решила завершить карьеру
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн объявила о своем решении уйти из профессионального спорта, передает RT.
Херман поблагодарила всех, кто всегда в нее верил и оказывал поддержку. По ее словам, без этих людей ей не удалось бы ничего добиться.
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«После 16 лет в лыжных гонках и семи лет в биатлоне пора начинать новую главу», — призналась спортсменка.
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34-летняя Херманн является двукратной чемпионкой мири и победительницей индивидуальной гонки на Олимпиаде, которая проходила в Пекине.
Биатлон
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