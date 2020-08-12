Биатлонистка Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии

«Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие», — написала она.

З4-летняя биатлонистка подчеркнула, что она очень любит мирную Белоруссию. Она выразила уверенность, что любой конфликт можно решить мирно.

Ранее к Александру Лукашенко обратился бывший глава Украины Петр Порошенко. Он призвал белорусского коллегу услышать требование своих граждан. Также ситуацию в Белоруссии осудили звезды шоу-бизнеса — Сергей Шнуров и Макс Корж.