Спорт 10 ноября 2022, 16:51 Биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что не знает, вернется ли дочь в спорт после родов

Читать 360tv в

Биатлонистка Кристина Резцова заявила, что не сможет принять участие в новом сезоне из-за беременности. Сайт kp.ru связался с матерью спортсменки, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой, чтобы узнать, как будет развиваться карьера ее дочери в дальнейшем.

Реклама

Анфиса Резцова подтвердила информацию о беременности дочери. Она рассказала, что не знает, планирует ли Кристина возвращаться в спорт после родов. Однако олимпийская чемпионка поделилась информацией о том, что сама продолжила карьеру после второй беременности.