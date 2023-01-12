Спорт 12 января 2023, 22:09 Биатлонист Васильев резко высказался в адрес молотобойца Литвинова из-за допинг-скандала

Читать 360tv в

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обсудил с РИА «Новости» сообщение о том, что бронзовый призер чемпионата Европы — 2014 в метании молота россиянин Сергей Литвинов признался в употреблении допинга.

«Негодяй — вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить все, что угодно. Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых, он дискредитировал нашу страну и наш спорт», — прокомментировал Васильев.

Реклама

«Политика Сегодня» написала, что в течение долгого времени Литвинов употреблял оксандролон и туринабол. Ему удалось добиться некоторого прогресса, но это не привело к спортивному успеху. Литвинов не прошел отборочный этап к Олимпиаде 2012 года.

Реклама