Спорт 13 декабря 2023, 15:32 Биатлонист Тихонов заявил, что отказался бы выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

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Четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле Александр Тихонов заявил, что отказался бы выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом он сообщил сайту Metaratings.by.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже с запретом использования любого рода символики, сообщил RT.

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«В 1980 году я в Лейк-Плэсиде заканчивал свою четвертую Олимпиаду, нам попытались навязать не наш флаг. На мой взгляд, это унижение. Я по-другому это не расцениваю», — подчеркнул Тихонов.