Биатлонист Шипулин заявил о политическом давлении в ситуации с Валиевой

Биатлонист Антон Шипулин прокомментировал скандал с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде. Об это сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, на спортсменку нарочно оказывается внешнее давление. Шипулин подчеркнул, что результат ее допинг-теста был известен заранее, но его объявили только после того, как Валиева победила.

«И, конечно, кто бы что ни говорил, мы не будем разбираться сейчас в том, виновата ли она, принимали ли она допинг, или это была какая-то случайность, или еще какой-то фактор», — заключил он.

Биатлонист добавил, что здесь есть «политическое давление».