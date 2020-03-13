Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры после окончания текущего сезона. За все время он выиграл множество международных соревнований, в том числе пять раз становился чемпионом в Олимпийских Играх.

Спортсмен рассказал о своем решении в Facebook. Он отметил, что вместе с завершением карьеры оставляет позади и часть своей жизни.

Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились Мартен Фуркад.

До того, как покинуть спорт, биатлонист будет участвовать еще в одном соревновании. Гонка преследования пройдет уже в эту субботу.

За свою карьеру спортсмен пять раз становился чемпионом Олимпийских игр и еще дважды завоевывал серебряные медали. В чемпионатах мира он занимал первые места 13 раз. «Серебро» в таких соревнованиях доставалось Фуркаду 10 раз, а «бронза» — пять.

Кроме того, французский спортсмен поставил рекорд — он семь раз подряд выигрывал Большой хрустальный глобус. До этого никто не мог получать его более трех лет подряд. Не удавалось никому стать чемпионом общего зачета и больше шести раз за всю карьеру.

Однако француз может получить эту награду в восьмой раз — для этого в заключительной гонке ему нужно отыграть 19 очков у Йоханнеса Бе.