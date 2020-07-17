Биатлонист Малышко захотел завершить карьеру

Биатлонист Дмитрий Малышко действительно может завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил его личный тренер Дмитрий Кучеров.

«Вопрос о завершении карьеры рассматривается, но никакой конкретики на данный момент нет», — рассказал каналу «Матч ТВ» Кучеров.

Он также добавил, что Малышко продолжает тренировки и вообще вокруг публичных людей всегда ходит много слухов и разговоров.

Дмитрий Малышко не попал в главную и резервную команды по итогам отбора в прошлом сезоне.

В 2019 году Малышко стал бронзовым призером в эстафете на Чемпионате мира, тогда он занял первое место в одиночной смешанной эстафете на Чемпионате Европы. На Олимпиаде в Сочи Малышко завоевал «золото» в эстафете, но лишился награды, как и вся команда, из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

11 июля главным тренером сборной России по биатлону стал Валерий Польховский. На посту он сменил Анатолия Хованцева. При этом президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров уточнил, что участие в тренировках не входит в обязанности Польховского. В основном он должен будет заниматься контролем общем ситуации в сборной.