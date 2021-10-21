Биатлонист Малиновский назвал слова тренера о приостановке его карьеры «верхушкой вранья»

Тренер Жадгир Махамбетов заявил, что российский биатлонист Игорь Малиновский приостановил свою спортивную карьеру, так как не смог восстановиться после ковида. Но спортсмен назвал эти слова враньем.

«Просто верхушка вранья! От личного тренера я такого не ожидал», — написал Малиновский в Stories на своей странице в Instagram.

Хоть Малиновский и не объявлял официально об окончании карьеры, отвечая на вопросы в социальных сетях на прошлой неделе, он сообщил, что теперь его можно будет увидеть только в небе. Он имел в виду профессию пилота вертолета, которую он осваивал параллельно. Спортсмен часто публикует на своей странице видео, где он сидит штурвалом воздушного судна. На аккаунт Малиновского подписаны почти пять тысяч человек.

Тренер спортсмена Махамбетов рассказал ТАСС, что спортсмен приостановил карьеру, а не завершил ее. И причина кроется в последствиях перенесенного ковида. Тренер лишь сказал, что пока Малиновский не может восстановиться.

Игорю Малиновскому 24 года. Он стал самым титулованным биатлонистом России в юном возрасте. Будучи взрослым высоких высоких результатов у него еще не было.