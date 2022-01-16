Биатлонист Логинов завоевал серебро на Кубке мира, стартовав с 32-го места

Российский биатлонист Александр Логинов совершил невероятный прорыв на Кубке мира в Германии: он отыграл 30 позиций и завоевал серебро. Об этом рассказал «Спорт-Экспресс».

Россиянин стартовал с 32-й позиции, уступая лидеру больше минуты. Но благодаря высокой скорости и одному промаху на четырех огневых рубежах Логинов смог отыграть 30 мест. Он пришел к финишу вторым и завоевал серебро. Кроме того, Логинов показал лучший ход в гонке.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. На третьем месте — Антон Смольский из Белоруссии.

Это первая серебряная награда Логинова в этом сезоне. Ранее у него была победа в спринте на этапе в Оберхофе.

Александр Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, многократный победитель и призер этапов Кубка мира, двукратный серебряный призер чемпионата Европы — 2012 среди юниоров.