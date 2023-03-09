Спорт 09 марта 2023, 19:29 Биатлонист Логинов выбыл из соревнований до конца сезона

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Наставник российской сборной по биатлону Сергей Башкиров рассказал «Матч ТВ», что Александру Логинову придется пропустить остаток сезона по состоянию здоровья.

«Думаю, в этом сезоне Логинов больше выступать не будет. Есть вопросы по здоровью, которые не удалось решить», — цитирует Башкирова RT.

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В Тюмени 9 марта стартует мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка Содружества. А чемпионат России по биатлону пройдет с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

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