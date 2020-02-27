Биатлонист Логинов подаст в суд на доносчицу из IBU

Российский биатлонист Александр Логинов, которого в Италии заподозрили в употреблении допинга, и его тренер Александр Касперович намерены подать в суд на чиновницу из Международного союза биатлонистов (IBU). Из-за ее доноса в номере россиянина полиция устроила обыски и Логинов снялся с гонки.

Оказалось, что жалобу в полицию написала Сара Фуссек-Хаккарайнен, сообщил ТАСС. Сейчас она исполняет обязанности антидопингового менеджера в IBU. Россияне намерены взыскать с чиновницы не только материальный ущерб, но компенсацию за моральный вред.

Как рассказал Касперович, из-за ложного доноса Фуссек-Хаккарайнен Логинов не смог принять участие в последней гонке чемпионата мира. Обыски и объяснения в полиции привели к тому, что спортсмен не смог полноценно отдохнуть. Два дня без нормального сна сказались на здоровье биатлониста. Выходить на старт в таком состоянии было невозможно.

Обыски в номерах Логинова и его товарища по сборной Евгения Гараничева прошли утром 22 февраля. Полиция изъяла телефон и компьютер Логинова, проверила его автомобиль. После обысков Логинов принял решение не выходить на масс-старт.