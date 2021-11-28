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    28 ноября 2021, 20:38

    Биатлонист Гараничев опоздал на спринт этапа Кубка мира из-за забытых лыжных палок

    Губерниев высмеял забывшего лыжные палки перед спринтом биатлониста Гараничева

    Анатолий Минкин

    Почти четыре минуты уступил победителю спринтерской гонки российский биатлонист Евгений Гараничев. Соревнования первого этапа Кубка мира проходят в шведском городе Эстерсунде. Причиной задержки российского спортсмена стали забытые лыжные палки в вакс-кабине. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

    Биатлонист Гараничев опоздал на спринт этапа Кубка мира из-за забытых лыжных палок

    Комментатор Дмитрий Губерниев жестко пошутил над опоздавшим на старт Гараничевым. Он напомнил о проблемах других спортсменов сборной, выступающих на этапе чемпионата мира.

    «У нас что с командой происходит? Крепления у Мироновой, вопросы с винтовкой, Гараничев палки забыл. Хорошо, что взял лыжи. Это уже неплохо, друзья. Винтовку взял — тоже здорово. И одетым на старт пришел», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В своем Telegram-канале Губерниев написал, что оставлять Гараничева в сборной на чемпионате мира — это неуважение к биатлону.

    Опоздание на спринт в целом плохо сказалось на выступлении Евгения Гараничева. Во время стрельбы он допустил три промаха. В результате он уступил победителю спринта, шведу Себастьяну Самуэльсону, три минуты 55,4 секунды.