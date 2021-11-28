Биатлонист Гараничев опоздал на спринт этапа Кубка мира из-за забытых лыжных палок

Почти четыре минуты уступил победителю спринтерской гонки российский биатлонист Евгений Гараничев. Соревнования первого этапа Кубка мира проходят в шведском городе Эстерсунде. Причиной задержки российского спортсмена стали забытые лыжные палки в вакс-кабине. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко пошутил над опоздавшим на старт Гараничевым. Он напомнил о проблемах других спортсменов сборной, выступающих на этапе чемпионата мира.

«У нас что с командой происходит? Крепления у Мироновой, вопросы с винтовкой, Гараничев палки забыл. Хорошо, что взял лыжи. Это уже неплохо, друзья. Винтовку взял — тоже здорово. И одетым на старт пришел», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».



В своем Telegram-канале Губерниев написал, что оставлять Гараничева в сборной на чемпионате мира — это неуважение к биатлону.

Опоздание на спринт в целом плохо сказалось на выступлении Евгения Гараничева. Во время стрельбы он допустил три промаха. В результате он уступил победителю спринта, шведу Себастьяну Самуэльсону, три минуты 55,4 секунды.