Биатлонист Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира

Француз Мартен Фуркад взял золото ЧМ по биатлону в индивидуальной гонке. Спортсмен стал чемпионом мира уже в 12-й раз в карьере.

Чемпионат мира проходит в эти дни в итальянском Антхольц-Антерсельве. Фуркад на 20-километровой дистанции показал результат 49 минут и 43,1 секунды. На четырех огневых рубежах он промахнулся мимо мишени единственный раз. Его отрыв на финише от ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Бе — составил 57 секунд. Бе промахнулся дважды.

Бронзовая медаль чемпионата мира по биатлону досталась Доминику Ландертингеру из Австрии. Он так же, как и Фуркад, допустил один промах, но бежал по трассе на порядок слабее француза. Финишную черту Ландертингер пересек позже Фуркада на одну минуту и 22,1 секунды.

Никто из российских спортсменов не вошел в первую десятку по итогам индивидуальной гонки. Лучшим стал Никита Поршнев — он занял 11 место. Евгений Гараничев финишировал 14-м, Александр Логинов — 15-м, а Эдуард Латыпов занял 43-е место.

Фуркаду 31 год. Он является пятикратным олимпийским чемпионом. Среди французских олимпийцев это рекорд. Также в его копилке есть две серебряные медали Олимпийских игр.