Биатлонист Фуркад объяснил свои неудачи в прошедшем сезоне

По словам спортсмена, в межсезонье во время тренировок он превысил свои возможности и к началу сезона был истощен. Этим летом он сосредоточился на восстановлении. Такой подход дал свои плоды — Фуркад победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист признал, что минувший сезон оказался трудным и у него были сомнения, продолжать ли ему свою спортивную карьеру или нет.