Биатлонист Елисеев столкнулся с проблемами со здоровьем и прекратил участие в соревнованиях

Биатлонист из России Матвей Елисеев решил прекратить участие в соревнованиях до чемпионата России. За этот период спортсмен планирует заняться своим здоровьем. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу СБР.

Спортсмен заявил о своем желании обследоваться в Москве. По его словам, он успеет прийти в форму к чемпионату, который состоится в конце марта, передали Nation News.

«Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России», — рассказал он.