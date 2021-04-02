Биатлонист Елисеев рассказал об индивидуальной подготовке

Биатлонист из России Матвей Елисеев рассказал, как он относится к индивидуальной подготовке в сезоне. Он заявил, что он пока не успел встретиться с Юрием Каминским, однако понял, что помощь сборной ему необходима. Об этом сообщил ТАСС.

«Мне в любом случае нужен спарринг», — заявил Елисеев.

Спортсмен также дополнил, что в самоподготовке есть определенное число плюсов, однако, он считает, что есть часть моментов, которые невозможно освоить в одиночку.



Матвей Елисеев последние несколько лет тренируется отдельно от сборной, по своим тренировочным планам.

На данный момент проходит чемпионат России по биатлону. В гонке преследования биотлонист стал вторым. Первым пришел Эдуард Латыпов. В тройке лидеров оказался Семен Сучилов, однако он был дисквалифицирован за нарушения, поэтому его награду отдали Максиму Цветкову, добавили в «Газета.ru».