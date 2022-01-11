Биатлонист Чепиков рассказал, как познакомился с олимпийским чемпионом Алябьевым

Биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал о первой встрече с олимпийским чемпионом Анатолием Алябьевым. По его словам, знакомство произошло еще в детстве на Архызе, написал Ura.ru.

Чепиков признался, что эта встреча была очень важной для него.

«Наше первое знакомство произошло, когда я был еще в 9-м или 10-м классе. Это был Архыз. У нас там проходили тренировочные сборы. Анатолий Николаевич тоже туда приехал, но тренировался самостоятельно. Мы даже бегали вместе кросс-поход. Он много рассказывал об Олимпиадах, на которых выступал, было очень интересно. Потом он оставил нам пожелания в спортивных дневниках. Конечно, это была очень важная встреча для меня», — сообщил он.

Он отметил, что виделся с Алябьевым неоднократно. Спортсмен выразил слова скорби в связи со смертью Анатолия Николаевича.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев ушел из жизни 11 января в возрасте 70 лет. Точные причины смерти пока неизвестны.