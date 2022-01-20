Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков взял золото в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце. Заезд проходил в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Спортсмену удалось отработать без промахов на всех четырех огневых рубежах. Для преодоления 20-километровой дистанции Бабикову потребовалось 49 минут 46,8 секунды. В итоге россиянин финишировал первым.

Второе место занял норвежский биатлонист Тарьей Бе. Он допустил два промаха, а его отставание от победителя составило 9,7 секунды. Третьим добрался до финиша россиянин Карим Халили. Спортсмен промахнулся один раз, отстав на 48,5 секунды. Для бронзового призера третье место стало первым в карьере личным подиумом в Кубке мира.

Бабиков уже дважды выиграл на этапах Кубка мира. До этого ему удавалось взять первое место в сезоне-2016/17. Тогда он участвовал в гонке преследования в шведском Эстерсунде. Всего за свою спортивную карьеру россиянин трижды поднимался на подиум.

Антона Бабикова включили в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Биатлонист значится в списке в качестве запасного спортсмена.