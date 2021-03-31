Биатлонист Бабиков объяснил неудачное выступление в спринте

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил News.ru, с чем связано его неудачное выступление в спринте на чемпионате России, где он занял 13-е место.

«Мне не очень понравилось, как сегодня работали лыжи, но это далеко не единственная проблема. Есть проблемы гораздо масштабнее, но сейчас трудно в короткие сроки нивелировать эти проблемы», — объяснил спортсмен.

По его словам, чтобы исправить функциональное состояние, нужна полноценная подготовка. Он отметил поддержку со стороны старшего тренера российской сборной Юрия Каминского. Атлет подчеркнул, что она помогает нести тяжелый груз собственных ошибок.

«Такое отношение вызывает уважение как к человеку и как к тренеру. <…> Мы понимаем, что большого скачка вперед сейчас не сделаем. Пытаемся просто удержать наше среднее состояние, а дальше надо исправлять глобальные ошибки», — добавил собеседник издания.