«Безумие». Малафеев — о срыве матча между Аргентиной и Бразилией
Экс-вратарь петербургского «Зенита» и российской сборной Вячеслав Малафеев прокомментировал сообщение о том, что матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира на чемпионат 2022 года сорвала полиция. Футболиста процитировал RT.
«Безумие», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.
Матч был сорван накануне из-за визита правоохранителей и бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Четыре футболиста аргентинской сборной нарушили запрет на въезд в страну.