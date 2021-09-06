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    06 сентября 2021, 12:52

    «Безумие». Малафеев — о срыве матча между Аргентиной и Бразилией

    Артур Блянихов

    Экс-вратарь петербургского «Зенита» и российской сборной Вячеслав Малафеев прокомментировал сообщение о том, что матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира на чемпионат 2022 года сорвала полиция. Футболиста процитировал RT.

    «Безумие», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.

    Матч был сорван накануне из-за визита правоохранителей и бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Четыре футболиста аргентинской сборной нарушили запрет на въезд в страну.