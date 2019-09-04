Еще три месяца назад здесь был пустырь, заросший травой. Сейчас новая спортивная площадка, с которой просто не выгнать школьников.

«Мне нравится больше всего играть в футбол, раньше не было такого поля, очень хорошее покрытие», — делится житель Луховиц Дмитрий Клинников.

Источник фото: телеканал «360»

Именно он и рассказал губернатору Подмосковья о проблеме во время встречи весной.

«Когда мы были на собрании с губернатором Московской области и спрашивали проблемы нашего района, я попросил новую площадку», — рассказывает Дмитрий.

Дима смущается и совсем немногословен. В закрытом городе с двумя тысячами жителей развлечений почти никаких. И новая спортивная площадка была призрачной мечтой, которая, тем не менее, осуществилась.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас была очень старая, построенная в две тысячи каком-то году, всегда мечтал об этой сетке», — говорит Дима.

На новой площадке безопасное покрытие, четкая разметка, новые футбольные и баскетбольные ворота.

Источник фото: телеканал «360»

«Площадка построена в лесу, дышится хорошо, есть хорошее ограждение, не вылетает мячик», — говорит Дмитрий.

Старая площадка и правда выглядела очень печально — ржавые футбольные ворота и металлическая сетка, разбитый асфальт. На ней занимались до последнего времени — от безысходности.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот наше старое покрытие, на старой площадке старый асфальт, колени были в кровь», — рассказывает Дима.

Диме шестнадцать, он будущий автомеханик. У него даже нет мобильного телефона. И, пожалуй, многие подростки в его возрасте подумали бы о себе, а не о целом городе. Но он решил, что площадка — это самый лучший подарок для всех.