Победителей и участников долгой гонки встретили у стадиона «Лужники». За спиной спортсменов — 4,5 тысячи километров бездорожья.

Золотые награды на трех этапах завоевала команда Lаda Sport Rosneft. Автомобиль тщательно подготовили к непростым испытаниям. Возвращение этой команды назвали главной новостью сезона в автоспорте. Экипажем управляли опытные механик и пилот — Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк. Уже на первых зачетных километрах маршрута они были в числе лидеров, а на третьем этапе взяли первое золото из пяти.

«Поначалу это было очень тяжело, а сейчас, на финише, кажется, что это было очень здорово. И, обернувшись, могу сказать, что все прошло более чем классно, машина выдержала, мы с ней сроднились где-то в середине дистанции. „Нива“ в своей ДНК с суперпроходимостью», — рассказал Дмитрий Воронов.

Узнаваемая черно-желтая ливрея у «Нивы Легенд» в цветах генерального спонсора команды — «Роснефти», а внутри — моторное масло Magnum Racing. Кстати, эти технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, теперь доступны всем автомобилистам. Масло гарантирует защиту двигателя даже при сверхнагрузках.

По словам гендиректора Lаda Sport Владислава Незванкина, все финишировавшие — герои. Он подчеркнул, что с задачей справились и люди, и машины.

Фото: Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

«Компании „Роснефть“, благодаря которой мы и приняли участие в шелковом пути, огромное спасибо за те продукты, которыми залит наш автомобиль, все 4,5 тысячи километров мы проехали на гоночном масле, которое компания разработала специально для нас», — заявил Незванкин.

Российская серия кольцевых гонок стартует 30 июля, и спортсмены из Lаda уже начали подготовку к новым вызовам.