Отмечается, что в ходе игры «Спартак» вел со счетом 2:0, но два спорных пенальти, назначенных в ворота «красно-белых», позволили «Сочи» сравнять счет и свести встречу к ничьей.

Мацуев заметил, что все люди могут ошибиться, но на повторах было видно, что пенальти не было, и «это наводит на разные мысли».

«Судить и подсуживать тоже можно талантливо, но здесь был просто бездарный театр, который все видели», — подытожил артист.