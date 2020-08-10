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    10 августа 2020, 17:27

    «Бездарный театр, который все видели». Мацуев — о судействе матча «Сочи» — «Спартак»

    Артур Блянихов

    Пианист Денис Мацуев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» судейство матча «Спартака» с «Сочи».

    Отмечается, что в ходе игры «Спартак» вел со счетом 2:0, но два спорных пенальти, назначенных в ворота «красно-белых», позволили «Сочи» сравнять счет и свести встречу к ничьей.

    Мацуев заметил, что все люди могут ошибиться, но на повторах было видно, что пенальти не было, и «это наводит на разные мысли».

    «Судить и подсуживать тоже можно талантливо, но здесь был просто бездарный театр, который все видели», — подытожил артист.

    Новости SMI.FM