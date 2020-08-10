«Бездарный театр, который все видели». Мацуев — о судействе матча «Сочи» — «Спартак»
Пианист Денис Мацуев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» судейство матча «Спартака» с «Сочи».
Отмечается, что в ходе игры «Спартак» вел со счетом 2:0, но два спорных пенальти, назначенных в ворота «красно-белых», позволили «Сочи» сравнять счет и свести встречу к ничьей.
Мацуев заметил, что все люди могут ошибиться, но на повторах было видно, что пенальти не было, и «это наводит на разные мысли».
«Судить и подсуживать тоже можно талантливо, но здесь был просто бездарный театр, который все видели», — подытожил артист.