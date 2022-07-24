Госдума допустила проведение Олимпийских игр без российских спортсменов

Проведение Олимпийских игр без участия российских спортсменов является вполне вероятным, учитывая международные санкции против России. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Государственной думы Александр Жуков.

«Это крайне грустно, но вполне можно представить. Мы же помним Олимпиады в 80-х годах прошлого века, когда наши спортсмены в них не участвовали», — заявил он.

После начала специальной операции России на Украине по защите мирного населения Донбасса от карателей Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не приглашать на соревнования под своей эгидой российских и белорусских спортсменов.

Помимо этого, Россию лишили права проведения международных спортивных турниров, например, финального матча Лиги чемпионов-2021/22, чемпионата мира по хоккею в 2023 году и чемпионата мира по волейболу среди мужских команд — 2022.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Российского футбольного союза и российских клубов на отстранение от участия в чемпионате мира — 2022 и еврокубках.

Ближайшие Летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.