Спорт 28 января 2024, 00:13 «Без них поднимем». Виннер высмеяла девиз Олимпиады без сильнейших атлетов из России Виннер прокомментировала девиз ОИ без участия в играх сильнейших атлетов из РФ РИА «Новости»

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что девиз Олимпийских игр «быстрее, выше и сильнее» вряд ли актуален без сильнейших российских атлетов. О перспективах отечественной художественной гимнастики Винер рассказала в интервью изданию Sport24.

Президент ФХГР заявила, что Россия соответствует большим стандартам, чем Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Винер усомнилась в будущем международной федерации гимнастики.

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«Мы и без них художественную гимнастику поднимем! <…> Девиз Олимпийских игр <…>: „быстрее, выше и сильнее“. Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» — заявила Винер.

Ранее Винер выказала резко негативное отношение к участию российских атлетов на Олимпиаде без флага и гимна. Гимнастки из России не поедут на ОИ-2024 в Париж, заявила президент федерации.