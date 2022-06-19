Бетербиев стал обладателем трех чемпионских поясов

Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал соперника, американца Джо Смита — младшего. Бетербиев одержал верх в поединке за три чемпионских титула в полутяжелом весе. Он защитил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и вдобавок завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), сообщил Sport24.

Бой прошел на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке в ночь на 19 июня.

Американский спортсмен пропустил 48 ударов от Бетербиева и в ответ нанес лишь 11. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде. По данным «Чемпионата», после поединка Смита-младшего отвезли в госпиталь.

После победы Артур Бетербиев заявил о желании сражаться за звание неоспоримого абсолютного чемпиона.

Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед в 18 поединках. Это единственный на данный момент чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом. Его соперник — 32-летний Смит-младший — провел за свою карьеру 32 боя и одержал 28 побед.