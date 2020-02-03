Бестемьянова высказала свое мнение о перспективах Загитовой вернуться в спорт

Чемпионка считает, что Алине стоит возвращаться только в том случае, если она готова биться за золото. Но, по ее словам, без официальных соревнований сложно держать себя в тонусе целый год, написал сайт «Дни.ру».

По данным RТ, Бестемьянова заявила, что мало просто чувствовать в себе силы, необходимо учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими фигуристками.