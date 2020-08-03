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    03 августа 2020, 17:30

    Бестемьянова прокомментировала новости о переходе Косторной к Плющенко

    Полина Петрова

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе чемпионки Европы—2020 Алены Косторной в академию Евгения Плющенко, сообщила газета «Известия».
    Бестемьянова прокомментировала новости о переходе Косторной к Плющенко

    В конце июля СМИ писали о прекращении Косторной сотрудничества с российским тренером Этери Тутберидзе. Как считает Бестемьянова, этот переход не отразится плохо на подготовке к будущему сезону, информирует «Газета.ру».

    «Думаю, они успеют поставить новую программу за месяц, с учетом того что Алена Косторная продолжит работать с Розановым», — поделилась мнением Косторная.

    По ее словам, молодая спортсменка добьется успехов. Чемпионка выразила сомнение, что новый сезон состоится в нынешних эпидемиологических условиях.

    Новости SMI.FM