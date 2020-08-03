Бестемьянова прокомментировала новости о переходе Косторной к Плющенко
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе чемпионки Европы—2020 Алены Косторной в академию Евгения Плющенко, сообщила газета «Известия».
В конце июля СМИ писали о прекращении Косторной сотрудничества с российским тренером Этери Тутберидзе. Как считает Бестемьянова, этот переход не отразится плохо на подготовке к будущему сезону, информирует «Газета.ру».
«Думаю, они успеют поставить новую программу за месяц, с учетом того что Алена Косторная продолжит работать с Розановым», — поделилась мнением Косторная.
По ее словам, молодая спортсменка добьется успехов. Чемпионка выразила сомнение, что новый сезон состоится в нынешних эпидемиологических условиях.