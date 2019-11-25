Бестемьянова посчитала справедливым непопадание Тарасовой и Морозова в финал Гран-при

По словам Бестемьяновой, ей жаль, что Тарасовой и Морозову не удалось пробиться в финал Гран-при. Однако, олимпийская чемпионка отметила, что это подтверждает справедливость отбора.

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«У них не было старта в этом сезоне, на котором бы Женя и Володя что-то не сорвали. Это были такие звоночки, которые теперь превратились в удары в набат. Нужно делать элементы. Всё остальное — красоту, стиль, прочие компоненты парного катания — они имеют на высоком, потрясающем уровне. В руках Марины Зуевой они стали еще лучше», — пояснила Бестемьянова.

Чемпионка подчеркнула, что теперь у пары появится время до чемпионата России поработать над элементами и выносливостью в произвольной программе.

«Мне кажется это правильным, что Тарасова и Морозов не попали в Турин, хотя повторюсь, мне безумно их жалко, потому что они красивый дуэт. Но ребята должны сделать выводы», — уточнила Бестемьянова.

Она также обратила внимание на то, что фигуристкам, прошедшим чемпионат России, победа в чемпионате мира достанется легко, а парам придется соперничать с китайцами.