05 февраля 2024, 16:58
«Бесконечно горд». Фигурист из США — о получении отнятого у России олимпийского золота
Фигурист из США Чжоу заявил, что горд получить отнятое у РФ олимпийское золото
Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о получении золота командного турнира Олимпийских игр — 2022, которое отняли у сборной России. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в соцсети Instagram*.
Фигурист отметил, что для него большая честь стать золотым медалистом Олимпиады. Он также заявил, что не может выразить словами эмоции, которые испытал после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного союза конькобежцев (ISU).
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«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам», — подчеркнул Чжоу.
ISU 30 января перераспределил медали командного турнира Олимпийских игр из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная РФ оказалась на третьей строчке, Япония получила серебро, а США — золото.
Конькобежка Светлана Журова отметила, что после аннулирования результатов Валиевой спортсмены российской сборной все равно остались олимпийскими чемпионами. Все понимают, что россияне — золотые призеры.
*Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
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