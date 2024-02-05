Спорт 05 февраля 2024, 16:58 «Бесконечно горд». Фигурист из США — о получении отнятого у России олимпийского золота Фигурист из США Чжоу заявил, что горд получить отнятое у РФ олимпийское золото РИА «Новости»

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Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о получении золота командного турнира Олимпийских игр — 2022, которое отняли у сборной России. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в соцсети Instagram*.

Фигурист отметил, что для него большая честь стать золотым медалистом Олимпиады. Он также заявил, что не может выразить словами эмоции, которые испытал после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного союза конькобежцев (ISU).

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«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам», — подчеркнул Чжоу.

ISU 30 января перераспределил медали командного турнира Олимпийских игр из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная РФ оказалась на третьей строчке, Япония получила серебро, а США — золото.

Конькобежка Светлана Журова отметила, что после аннулирования результатов Валиевой спортсмены российской сборной все равно остались олимпийскими чемпионами. Все понимают, что россияне — золотые призеры.

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