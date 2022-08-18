«Бешикташ» развеял слухи об интересе к Дзюбе

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи прокомментировал сообщение о том, что в сферу интересов турецкого клуба попал российский футболист Артем Дзюба. Топ-менеджера процитировал «Чемпионат».

«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с „Бешикташем“? Нет, нам не нужен нападающий», — приводит слова Казанчи РИА ФАН.

Слухи об интересе турецкой команды к Дзюбе появились после того, как бывший игрок «Зенита» выложил в соцсетях видео, на которое попал домашний стадион «Бешикташа».

Уточнятся, что в сезоне-2021/22 российского чемпионата Дзюба отыграл 28 матчей. Он записал в свой актив 11 голов и отметился семью результативными передачами.