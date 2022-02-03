Березуцкий похвалил игру новичков ЦСКА Медины и Языджи

Наставник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе своих подопечных над датским клубом «Виборг». Специалиста процитировала «Политика Сегодня».

Товарищеский матч завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. По словам Березуцкого, болельщикам игра должна была понравиться, поскольку было много голов, а борьба носила открытый характер.

«Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф Языджи, и Хесус Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно», — добавил главный тренер ЦСКА.