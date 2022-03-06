Березуцкий объяснил переход Чалова в «Базель»

Наставник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход бомбардира Федора Чалова в швейцарский «Базель». Специалиста процитировала «Газета.ru».

«Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за „Базель“ пойдут ему на пользу», — выразил уверенность Березуцкий.

«Базель» арендовал Чалова до конца сезона без права выкупа. Футболист успел отыграть за швейцарский клуб пять матчей. Он записал в свой актив один гол и две результативные передачи.