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    06 марта 2022, 00:15

    Березуцкий объяснил переход Чалова в «Базель»

    Артур Блянихов

    Наставник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход бомбардира Федора Чалова в швейцарский «Базель». Специалиста процитировала «Газета.ru».

    «Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за „Базель“ пойдут ему на пользу», — выразил уверенность Березуцкий.

    «Базель» арендовал Чалова до конца сезона без права выкупа. Футболист успел отыграть за швейцарский клуб пять матчей. Он записал в свой актив один гол и две результативные передачи.