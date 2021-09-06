Наставник столичных армейцев Алексей Березуцкий рассказал о своих впечатлениях от товарищеской встречи с московскими «железнодорожниками». Специалиста процитировал RT.

«Локомотив» — великолепный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных», — заметил Березуцкий.

По его словам, футболисты хорошо подвигались, кто-то из игроков порадовал своей игрой, а кто-то нет. Матч завершился победой «Локо» со счетом 2:1. В составе ЦСКА отличился Эдуард Багринцев, забивший один мяч. По одному голу записали в свой актив футболисты «Локомотива» Даниил Куликов и Андрей Никитин.