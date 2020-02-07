Бензиновые кулаки и онанизм: как известный боксер готовится к бою

Фьюри поделился своими секретами по подготовке к важному поединку. Боксер окунает кулаки в бензин. По его словам, это укрепит его руки. Помимо этого он практикует «цыганскую систему».

Он сообщил, что занимается онанизмом семь раз в день. Это очищает разум и поддерживает уровень тестостерона. Об этом написал сайт «Известия».