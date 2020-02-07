    07 февраля 2020, 11:21

    Бензиновые кулаки и онанизм: как известный боксер готовится к бою

    Анастасия Кременчугская

    Тайсон Фьюри, боксер-тяжеловес, скоро встретится в поединке с Деонтеем Уайлдером. Он рассказал Рен ТВ, как идет подготовка к бою.

    Фьюри поделился своими секретами по подготовке к важному поединку. Боксер окунает кулаки в бензин. По его словам, это укрепит его руки. Помимо этого он практикует «цыганскую систему».

    Он сообщил, что занимается онанизмом семь раз в день. Это очищает разум и поддерживает уровень тестостерона. Об этом написал сайт «Известия».