Бензин для чемпиона. Кольцевые гонки на трассе «Формулы-1» финишировали в Сочи

Финальный этап Российской серии кольцевых гонок завершился накануне на трассе «Формулы-1» в Сочи. Среди победителей — команда Lada Sport Rosneft, показавшая себя в классах «Туринг» и «Туринг-Лайт».

Чемпионские титулы пилоты команды Lada Sport Rosneft завоевали на гонках как в личном зачете, так и в командном.

Кирилл Ладыгин не оставляет никаких шансов соперникам уже второй год подряд: он снова обошел всех в классе «Туринг». А пилот Иван Чубаров стал первым в классе «Туринг-Лайт». А в командных соревнованиях тольяттинцы закрепили личные победы общей, причем в тех же классах.

Высокооктановый бензин Pulsar 100 от «Роснефти» — официальное топливо Российской серии кольцевых гонок, которым заправляются все участники соревнований. Это обеспечивает безотказную работу технически сложных машин на самых высоких скоростях и крутых виражах. Сегодня каждый может почувствовать себя пилотом, ведь заправиться Pulsar 100 можно на всех заправках «Роснефти».

Сезон серии кольцевых гонок завершен, но в ноябре мы снова увидим Lada Sport Rosneft на сочинском старте, где призеры РСКГ бросят вызов сильнейшим пилотам Кубка мира WTCR.