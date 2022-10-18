Футболист «Реала» Бензема стал обладателем «Золотого мяча» | 360°

Спорт 18 октября 2022, 00:53 Футболист «Реала» Бензема стал обладателем «Золотого мяча» Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» РИА «Новости»

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Француз Карим Бензема стал лучшим футболистом года по версии журнала France Football, сообщил ТАСС. Награду «Золотой мяч» нападающий испанского «Реала» получил впервые в своей карьере.

Церемония вручения наград прошла в понедельник в Париже. Ранее Бензема не добирался до призовых мест. Его лучшим результатом была четвертая строчка в прошлом году.

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Второе место занял сенегальский нападающий германской «Баварии» Садио Мане. На третьем месте расположился бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

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В прошедшем сезоне Бензема в пятый раз выиграл Лигу Чемпионов и в четвертый раз стал чемпионом Испании. В этих турнирах его признали лучшим бомбардиром. В Лиге Чемпионов он забил 15 голов в 12 матчах, на первенстве страны — 27 мячей в 32 играх.

В составе мадридского клуба француз играет с 2007 года. За это время он принес команде 223 гола.

В августе форвард получил приз как лучший футболист сезона по версии УЕФА.