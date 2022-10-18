Футболист «Реала» Бензема стал обладателем «Золотого мяча» | 360°

18 октября 2022, 00:53
Футболист «Реала» Бензема стал обладателем «Золотого мяча»
Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»
Француз Карим Бензема стал лучшим футболистом года по версии журнала France Football, сообщил ТАСС. Награду «Золотой мяч» нападающий испанского «Реала» получил впервые в своей карьере.
Церемония вручения наград прошла в понедельник в Париже. Ранее Бензема не добирался до призовых мест. Его лучшим результатом была четвертая строчка в прошлом году.
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Второе место занял сенегальский нападающий германской «Баварии» Садио Мане. На третьем месте расположился бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
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В прошедшем сезоне Бензема в пятый раз выиграл Лигу Чемпионов и в четвертый раз стал чемпионом Испании. В этих турнирах его признали лучшим бомбардиром. В Лиге Чемпионов он забил 15 голов в 12 матчах, на первенстве страны — 27 мячей в 32 играх.
В составе мадридского клуба француз играет с 2007 года. За это время он принес команде 223 гола.
В августе форвард получил приз как лучший футболист сезона по версии УЕФА.
Футбол
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