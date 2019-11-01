Белорусского легкоатлета заподозрили в допинге
Белорусского спортсмена по прыжкам в высоту Дмитрия Набокова заподозрили в допинге и временно отстранили от участия в соревнованиях. Об этом сообщила «Газета.ru».
О временном отстранении спортсмена сообщили на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Дмитрия Набокова подозревают в употреблении допинга. В пробе его крови нашли следы диуретика фуросемида.
Ранее 2017 году Дмитрий Набоков стал чемпион Европы среди спортсменов до 23-х лет.