Белорусского легкоатлета заподозрили в допинге

О временном отстранении спортсмена сообщили на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Дмитрия Набокова подозревают в употреблении допинга. В пробе его крови нашли следы диуретика фуросемида.

Ранее 2017 году Дмитрий Набоков стал чемпион Европы среди спортсменов до 23-х лет.