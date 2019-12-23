    23 декабря 2019, 21:09

    Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА

    Александр Кушак

    Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в московский ЦСКА, сообщила «Свободная пресса».

    Нападающий, выступавший за «Энергетик-БГУ» примерил на себя красно-синюю форму. 20-летний форвард заключил контракт с «армейцами» и отправится на первый зимний тренировочный сбор.

    Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются.

    В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин занял первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, забив 19 мячей.