Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА
Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в московский ЦСКА, сообщила «Свободная пресса».
Нападающий, выступавший за «Энергетик-БГУ» примерил на себя красно-синюю форму. 20-летний форвард заключил контракт с «армейцами» и отправится на первый зимний тренировочный сбор.
Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются.
В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин занял первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, забив 19 мячей.