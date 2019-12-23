Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА

Нападающий, выступавший за «Энергетик-БГУ» примерил на себя красно-синюю форму. 20-летний форвард заключил контракт с «армейцами» и отправится на первый зимний тренировочный сбор.

Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются.

В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин занял первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, забив 19 мячей.