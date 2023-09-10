Спорт 10 сентября 2023, 10:37 Белорусская теннисистка Соболенко проиграла Гауфф в финале турнира US Open Теннисистка Соболенко проиграла американке Гауфф в финале турнира US Open РИА «Новости»

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Американка Кори Гауфф обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США. Об этом сообщил сайт турнира US Open.

Встреча теннисисток продлилась более двух часов и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6. Гауфф совершила два эйса и пять двойных ошибок, Соболенко — четыре эйса и шесть двойных ошибок.

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Для 19-летней Гауфф победа на турнире «Большого шлема» стала первой в карьере. Американка ранее четыре раза обыгрывала Соболенко. В свою очередь, белорусская теннисистка одерживала победу над Гауфф два раза.

Соболенко вышла в финал мэйджора во второй раз в карьере. На Australian Open теннисистка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной: 4:6, 6:3, 6:4.

Ранее в финал US Open вошли российская спортсменка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд. Они проведут игру против теннисистки из Канады Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлиф.