Белорусская ассоциация гимнастики назвала спортсменов из России псевдовеликими, но списала все на хакеров

Белорусская ассоциация гимнастики объяснила нелестные комментарии в адрес российских спортсменов по итогам Олимпиады в Токио тем, что аккаунт организации был взломан. Об этом сообщили на странице БАГ в соцсети Facebook.

Накануне в официальном аккаунте Белорусской ассоциации гимнастики появился едкий комментарий относительно выступления сборной России на токийских Играх. В нем российских спортсменов назвали псевдовеликими и призвали «снять корону».

Оказалось, что эти высказывания принадлежат некоему злоумышленнику, получившему несанкционированный доступ к аккаунту БАГ. И все комментарии, которые появились на странице организации 8 и 9 августа, не имеют к ней никакого отношения.

«Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта», — говорится в сообщении на странице.

БАГ отметила, что чтит добрые отношения с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, которые связывают их на протяжении долгого времени. А также указала, что «победные традиции» российских гимнасток вносят огромный вклад в развитие спорта.

Россия по итогам Олимпийских игр в Токио впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Дина Аверина уступила израильтянке Лине Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, но получила более высокий балл, чем россиянка. Аверина и ее тренер возмутились таким оценкам и заявили о несправедливом судействе.