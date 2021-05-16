Белоруссию оставили без этапа Кубка мира по биатлону

Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 перенесен из Белоруссии в Финляндию из-за неблагоприятной политической ситуации в республике. Такое решение приняли в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Соревнования должны были пройти в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» в Минске, но теперь их проведут в финском Контиолахти.

Этап Кубка мира в «Раубичах» был запланирован на 3–6 марта 2022 года. Однако исполком IBU посчитал нынешнюю ситуацию в Белоруссии не позволяющей национальным федерациям и командам строить планы на сезон. Поэтому этап чемпионата перенесли из Минска в Контиолахти. В программе этапа — женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты.

Финский этап должен был открывать сезон, но после изменений два первых этапа Кубка мира пройдут в шведском Эстерсунде. Там биатлонисты будут соревноваться 27–28 ноября и 29 ноября — 5 декабря.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла из Минска чемпионат мира 2021 года по хоккею. Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии. Однако теперь Латвия стала единоличной хозяйкой первенства. Игры пройдут на двух площадках столицы: «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр.