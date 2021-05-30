Белоруссия стала последней в группе на матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии по хоккею всухую проиграла команде Швейцарии на матче предварительного этапа чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 0:6. Как сообщил ТАСС, по итогам всех сыгранных матчей белорусы стали последними в группе А с активом в четыре балла. Это означает, что в плей-офф они не выйдут.

На последней игре швейцарцы начали вести с самого начала. Шайбу на первой минуте игры забил Кристоф Бертши, дублем на 19-й и 53-й минуте отметился Жоэль Вермин. Остальные шайбы забили Свен Андригетто, Грегори Хофманн и Фабрис Герцог.

В зачете у сборной Швейцарии 12 баллов и первое место в турнирной таблице. Свой заключительный матч в групповом этапе команда сыграет со сборной Великобритании.

Заключительный матч турнира у сборной Белоруссии пройдет в понедельник, 1 июня. Против нее на лед выйдут российские хоккеисты.

В последний раз хоккеисты из Белоруссии пробивались в плей-офф на чемпионате мира в 2015 году, где со счетом 0:9 проиграли спортсменам из Канады.

Чемпионат мира 2021 года изначально должны были принимать Минск и Рига. Международная федерация хоккея перенесла турнир из Белоруссии из-за соображений безопасности. Соревнования завершатся 6 июня.