Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске

«Все возможное с нашей стороны было сделано — мы обратились с предложением провести бой в Минске, так что теперь решение за руководством UFC. Я все же думаю, что шансов не очень много, потому что до 18 апреля осталось мало времени», — заявил Корольков.

Он подчеркнул, что страна поможет с организацией боя. По словам главы UFC Дана Уайта, Белоруссия является планом Б.