Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске
Максим Корольков, исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств, рассказал, что страна подавала заявку на проведения боя Хабина Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на местное издание.
«Все возможное с нашей стороны было сделано — мы обратились с предложением провести бой в Минске, так что теперь решение за руководством UFC. Я все же думаю, что шансов не очень много, потому что до 18 апреля осталось мало времени», — заявил Корольков.
Он подчеркнул, что страна поможет с организацией боя. По словам главы UFC Дана Уайта, Белоруссия является планом Б.