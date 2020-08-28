Белоруссия готова провести ЧМ-2021 по хоккею без помощи Латвии

Белорусский оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2021 года готов провести мероприятие самостоятельно в случае отказа Латвии. Об этом сообщил ио главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков.

Его комментарий приводится на правительственном сайте Белоруссии. Басков напомнил, что премьер-министр Латвии заявил о том, что страна планирует обратиться к IIHF с инициативой о замене Белоруссии на другого партнера.

«Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея», — отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Басков подчеркнул, что у Белоруссии есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира с Латвией. Однако если латвийская сторона по каким-то причинам не готова проводить совместный чемпионат, то Белоруссия проведет его единолично. По его словам, страна обладает достаточными ресурсами и возможностями инфраструктуры, чтобы провести его сама.

Чемпионат мира по хоккею 2021 должен пройти сразу в двух странах — Белоруссии и Латвии. Обе страны будут принимать чемпионат мира во второй раз.