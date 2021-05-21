Россиянин Рустам Хабилов не сможет выступить в Bellator из-за проблем с визой
Дагестанский боец смешанного стиля Рустам Хабилов не сможет выступать на американских турнирах из-за проблем с визой. Об этом он сообщил в соцсетях.
До этого Хабилов участвовал в поединках, организованных американской компанией Bellator.
«В середине июля я хочу вернутся в октагон, после двухлетнего простоя я решил принять бой, но не в Bellator. Устал ждать американскую визу», — написал боец во «ВКонтакте».
Из-за чего возникли проблемы, Хабилов не уточнил.
В команде спортсмена подтвердили ТАСС, что из-за проблем с получением визы он не может выступать на американских турнирах.
Хабилову 34 года. За профессиональную карьеру он одержал 24 победы. Также на его счету четыре поражения.
Одним их тренеров, у которых занимался боец, был Абдулманап Нурмагомедов — отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
С середины мая посольство США в Москве прекратило выдачу виз. В дипмиссии объяснили это запретом российских властей нанимать россиян.
Американцам с истекшей российской визой посольство рекомендовало покинуть Россию до 15 июня или обратиться в МВД для ее продления.